Kostika Becka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostika Becka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kostika Becka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kostika Becka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kostika Becka 13 Mayıs 2003 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Kostika Beçka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kostika Becka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ardian Osmani yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kostika Becka'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kostika Becka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kostika Becka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kostika Becka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kostika Becka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Skënderbeu U19

1 Temmuz 2022 yılında KF Skënderbeu

Kostika Becka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kostika Becka şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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