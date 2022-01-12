Kostüm tartışması giderek büyüyor! İzzet Yıldızhan, "Geçmiş sildirin" diyen Hande Yener'e sert tepki verdi! "Yüreği varsa..."

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Hadise, Gülşen, Hande Yener gibi isimlerin konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler gündem oluyor. İzzet Yıldızhan da kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.

"REZİL OLANLAR AHKAM KESİYOR"

Yıldızhan'ın açıklamasından sonra sinirlenen Hande Yener ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yıldızhan'ın geçmişini hatırlatan Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" ifadelerini kullanmıştı.

"YÜREĞİ VARSA PAYLAŞIMINA İSİM YAZSIN"

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan İzzet Yıldızhan, kendisine kötü yorum yapanlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Hande Yener'e de cevap veren Yıldızhan, "Ben açıklamamda kimsenin adını vermedim. Ben Hande Yener için söylemedim bunu. Eğer yüreği varsa paylaşımına ismimi yazacak. Bana soru sorulduğunda asla isim vermedim. Hande Yener'in benim için yazdıklarını hakaret sayarım. Hakkı yok yani. Doğru bulmadığı bir konuda beni eleştirebilir ama ölçü olmalı" diyerek gözdağı verdi.

Uzun zamandır hakkında suçlamalar olduğunu belirten İzzet Yıldızhan, "Beni linç edenlerin hepsi ceza alacak. Hepsinin hakkında dava açıldı" dedi.