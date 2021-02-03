Kostüm Tasarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Kostüm Tasarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Kostüm Tasarımcısı ( Film, Sahne Sanatları ) (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı, 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Sinema Televizyon Sendikası tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Kostüm Tasarımcısı ( Film, Sahne Sanatları ) (Seviye 6); İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, film (sinema, belgesel, dizi, klip ve reklam), sahne sanatları (tiyatro, opera, dans, müzikal) projelerinde kostüm ve kostüm aksesuarlarının tasarım, hazırlık ve prova sürecini yöneten, hazırlık ve prova sürecinde kostüm ve aksesuar düzenlemelerini yaparak mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Sahne Sanatları projelerinde kostüm tasarım süreci ilk gösterim öncesinde sonlanır. Film projelerine özgü olarak Kostüm Tasarımcısı çekim sürecinde de tasarım faaliyetini sürdürerek, kostüm ve aksesuar düzenlemeleri yapar ve çekim sonrası çalışmalarını yönetir.

Standart kodu : 19UMS0724-6

Standart adı : Kostüm Tasarımcısı

Kostüm Tasarımcısı Seviyesi : Seviye 6

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar : Sinema Televizyon Sendikası

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)

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