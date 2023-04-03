Kostyantyn Kvas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostyantyn Kvas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kostyantyn Kvas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kostyantyn Kvas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kostyantyn Kvas 3 Haziran 2005 tarihinde Chervonograd, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Квас Костянтин Миколайович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kostyantyn Kvas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kostyantyn Kvas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kostyantyn Kvas'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kostyantyn Kvas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kostyantyn Kvas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2021 yılında PFK Lviv U19
31 Ocak 2023 yılında Rukh Lviv U19
Kostyantyn Kvas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kostyantyn Kvas şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Girnyk Sosnivka (2013-2014), Karpaty Lviv (2015-2018), FK Lviv (2019-2021)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.