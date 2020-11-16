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Koşu için ciğer nasıl açılır? Koşuda ciğerler nasıl açılabilir?

Sağlıklı bir vücut için spor vazgeçilmezdir. Bu sporlar arasında insanları en az zorlayacak ve en basit erişilebilir olanı da koşudur. Koşu için insanların en çok merak ettikleri arasında ciğerin nasıl açılacağı konusudur. Peki, Koşu için ciğer nasıl açılır? Koşuda ciğerler nasıl açılabilir?

Koşu için ciğer nasıl açılır? Koşuda ciğerler nasıl açılabilir?

Koşu, vücudun güç kazanması ve dayanıklılığının arttırılması amacıyla kişiler tarafından tercih edilmektedir. Yarış amacıyla olabileceği gibi vücudu forma sokmak için ya da günlük hayatın stresinden kurtulmak için de yapılabilmektedir. Bu bağlamda, Koşu için ciğer nasıl açılır? Koşuda ciğerler nasıl açılabilir? İşte detaylar...

Koşu için ciğer nasıl açılır? Koşuda ciğerler nasıl açılabilir?

KOŞU AKTİVİTESİ

Koşu özünde insan vücudunun önemli organlarından olan iki bacağın, süreklilik esas alınarak tempolu bir şekilde hareket etmesidir. Önce yavaş tempoda başlanarak vücudun bu sürece alışması  sağlanır. İlerleyen zamanda ise kişiye, kişinin vücuduna, kişinin koşu tecrübesine göre ayarlamalar yapılarak tempo arttırılır.

Tempo yakalandıktan sonra ise temponun devamlılığı hedeflenir. Koşu aktivitesinin en önemli hedefi de aktivite sırasında bu temponun sürekliliğinin sağlanmasıdır. Önceden ayarlanan sürenin son bölümünde ise tempo yavaşça düşürülür. Başlangıçtaki gibi tekrardan yavaş tempoda koştuktan sonra düzenli adımların tekrarıyla yürüyüş aşamasına geçilir.

Koşu için ciğer nasıl açılır? Koşuda ciğerler nasıl açılabilir?

Burada önemli nokta koşunun ortaya çıkardığı vücudun yorgunluğunun etkisiyle, yürüyüş aşamasında temponun bir anda düşürülmemesi ve vücudun gevşemesine izin verilmemesidir. 

Koşu Sırasında Hareket Halinde Olan Bölgeler:

Koşuda ayaklar, bacaklar ve kalçalar hareket halindedir. Dolayısıyla bu bölgelerde güçlenmeler, kaslanmalar görülmektedir. Fakat koşu antrenmanlarında sadece vücudun alt bölgesi çalışmaz. Aynı zamanda vücudun üst bölgesi de hareket halinde olduğundan dolayı bu bölgelerde de koşunun etkileri söz konusu olmaktadır.

Koşu sırasında iki kolun da düzenli bir şekilde ileri ve geri hareketi kollardaki kasları güçlendirmektedir. Kolların belirli bir ritimde hareket etmesi ise omuzların güçlenmesini tetiklemektedir. Vücudun üst bölgelerinden bir diğeri de karın bölgesidir. Koşu sırasında nefes alıp vermek bu bölgenin çalışmasına neden olmaktadır. Nefes alırken diyaframın yukarı çekildikten sonra tekrardan eski pozisyonuna gelmesi karın kaslarını çalıştırmaktadır.

Koşu için ciğer nasıl açılır? Koşuda ciğerler nasıl açılabilir?

Ancak doğru yapılmayan nefes alıp verme teknikleri nedeniyle koşu aktivitesi, kişi için zor bir hale gelebilir. Bu yüzden koşu sırasında diyafram kası kullanılarak nefes alıp verilmelidir. Çünkü diyafram kası ciğerlerin açılmasına neden olur. Dolayısıyla kişinin spor döngüsünün daha kaliteli olması ve bu döngünün de zamanla arttırılması gerçekleşir  

KOŞU İÇİN CİĞER NASIL AÇILIR?

Eğer koşu, bireylerin hayatlarına yeni kazandırdığı bir aktivite ise koşu sırasında zorlanmalar yaşanabilmektedir. Çünkü koşu sırasında elde edilen hız vücudun alışık olmadığı bir hızdır. Bundan dolayı vücuttaki hücreler daha fazla oksijene ihtiyaç duyacaktır. Dolayısıyla hızlı ve kısa nefes alıp vermeler ortaya çıkacaktır.

Koşu için ciğer nasıl açılır? Koşuda ciğerler nasıl açılabilir?

Bu durum ise kişinin koşuyu tamamlamasına engel olacaktır. Bu yüzden ciğerlerin açılması gerekmektedir. Ciğerleri açabilmek için ise koşu öncesi nefes egzersizleri yapılabilir. Bu egzersizler neticesinde göğüs kafesinin dışa doğru şişmemesine dikkat edilmelidir. Amaç karnın genişlemesi ve daralmasıdır. Bir diğer ciğer açma tekniği ise yoga yapmaktır.

Yoganın temel hedefi, vücudun dayanıklılığını ve esnekliğini düzgün nefes alıp verme teknikleriyle birleştirmektir. Koşu antrenmanlarına yoganın eklenmesi de koşucuların dayanıklılığına pozitif anlamda etki eder. 

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