Koşu yarışında cinsel organı şortundan çıktı! 18 yaşındaki genç sporcu ne yapacağını şaşırdı!

2022 Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda dekatlonda yapılan 400 metre yarışında Decathlete Alberto Nonino talihsiz bir kaza yaşadı. İtalyan atletin cinsel organı şortundan dışarı çıkınca genç sporcu ne yapacağını şaşırdı. Cinsel organını kapatmak için büyük çaba sarf eden sporcu yarışı sonuncu tamamladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Koşu yarışında cinsel organı şortundan çıktı! 18 yaşındaki genç sporcu ne yapacağını şaşırdı!

2022 Dünya Atletizm U20 Şampiyonasında 400 metrelik yarışında, İtalyan bir atlet kimsenin tahmin edemeyeceği bir talihsizlik yaşadı.

Decathlete Alberto Nonino yarışa hızlı bir şekilde başladı ve son viraja kadar iki rakibini geride bırakmayı başardı. Ancak İtlayan atlet yarışın sonralarına doğru yaklaştığında bariz bir şekilde yavaşladı. Şortundan cinsel organının gözüktüğünü fark eden sporcu, yarışı kasıklarını tutarak sonuncu tamamladı. 18 yaşındaki sporcunun yavaşlamasının nedeni ise yarışmanın sonrasında ortaya çıktı.

Koşu yarışında cinsel organı şortundan çıktı! 18 yaşındaki genç sporcu ne yapacağını şaşırdı!

Spor muhabiri David Sanchez de Castro, Nonino'nun yarış sırasındaki yavaşlama nedenini ise Twitter’dan yaptığı paylaşımla ortaya çıkarttı. Castro, Kolombiya, Cali'deki 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası. 400 metre dekatlonun son serisi. Beşinci kulvardaki İtalyan Alberto Nonino çok iyi başlıyor ama bitiş çizgisini en son geçiyor. Nedenini kimse anlamadı. Cinsel organı şortunun yanından çıktı ve onu tutmak zorunda kaldı” paylaşımında bulundu.

İspanyol basını, Nonino'nun 51.57 saniyelik 400 metrelik yavaşlığının, külotsuz koşmayı seçmesinin sonucu olduğunu iddia etmekte gecikmedi. Sporcu, yavaşlarken elini şortuna götürdüğü görüntüler kısa sürede viral oldu.

Koşu yarışında cinsel organı şortundan çıktı! 18 yaşındaki genç sporcu ne yapacağını şaşırdı!

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