Kosuke Kawashima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosuke Kawashima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosuke Kawashima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kosuke Kawashima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kosuke Kawashima 27 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 川島 功奨 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kosuke Kawashima Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına - tarihinde katılmıştır. Kosuke Kawashima'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kosuke Kawashima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kosuke Kawashima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kosuke Kawashima şuan Kansai University takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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