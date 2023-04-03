Kosuke Kawashima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosuke Kawashima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kosuke Kawashima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kosuke Kawashima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.