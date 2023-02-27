Kosuke Kinoshita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosuke Kinoshita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosuke Kinoshita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosuke Kinoshita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosuke Kinoshita 3 Ekim 1994 tarihinde Ota, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 木下 康介 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosuke Kinoshita Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Kosuke Kinoshita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kosuke Kinoshita'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kosuke Kinoshita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosuke Kinoshita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kosuke Kinoshita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosuke Kinoshita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2013 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2013 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2016 yılında FC 08 Homburg

31 Ocak 2017 yılında Halmstads BK

17 Ocak 2019 yılında VV St. Truiden

1 Ağustos 2019 yılında Stabæk Fotball

11 Ağustos 2021 yılında Urawa Reds

9 Ocak 2022 yılında Mito HollyHock

9 Ocak 2023 yılında Kyoto Sanga

Kosuke Kinoshita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosuke Kinoshita şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dreams SC, Yokohama FC (-1/2013), SC Freiburg (1/2013-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.