Kosuke Makino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosuke Makino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosuke Makino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kosuke Makino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kosuke Makino 16 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 牧野 光佑 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kosuke Makino Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına - tarihinde katılmıştır. Kosuke Makino'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kosuke Makino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kosuke Makino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kosuke Makino şuan Rissho University takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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