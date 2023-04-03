Kosuke Makino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosuke Makino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kosuke Makino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kosuke Makino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.