Kosuke Onose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosuke Onose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosuke Onose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosuke Onose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosuke Onose 22 Nisan 1993 tarihinde Ota, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小野瀬 康介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosuke Onose Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Kosuke Onose, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kosuke Onose'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kosuke Onose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosuke Onose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kosuke Onose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosuke Onose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Yokohama FC

6 Ocak 2017 yılında Reno. Yamaguchi

31 Temmuz 2018 yılında Gamba Osaka

9 Ocak 2023 yılında Shonan Bellmare

Kosuke Onose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosuke Onose şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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