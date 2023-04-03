Kosuke Ota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosuke Ota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosuke Ota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosuke Ota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosuke Ota 23 Temmuz 1987 tarihinde Machida, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 太田 宏介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosuke Ota Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imagent Inc. yapmaktadır. Kosuke Ota, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kosuke Ota'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kosuke Ota Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kosuke444

Kosuke Ota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosuke Ota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kosuke Ota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosuke Ota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2006 yılında Yokohama FC

1 Şubat 2009 yılında Shimizu S-Pulse

16 Ocak 2012 yılında FC Tokyo

1 Ocak 2016 yılında Vitesse

6 Ocak 2017 yılında FC Tokyo

2 Temmuz 2019 yılında Nagoya Grampus

4 Ocak 2021 yılında Perth Glory

7 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

18 Temmuz 2022 yılında Machida Zelvia

Kosuke Ota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosuke Ota şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kosuke Ota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tsukusino SSS (1994-1999), FC Machida Zelvia (2000-2002), Azabu University High School (2003-2005)

Japonya takımında 3 numaralı formasıyla 6 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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