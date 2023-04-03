Kosuke Shima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosuke Shima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosuke Shima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kosuke Shima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kosuke Shima 9 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 嶋 洸輔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kosuke Shima Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kosuke Shima'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kosuke Shima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kosuke Shima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Ritsumeikan Uni
Kosuke Shima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kosuke Shima şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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