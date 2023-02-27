Kosuke Shirai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosuke Shirai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosuke Shirai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosuke Shirai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosuke Shirai 1 Mayıs 1994 tarihinde ---, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 白井 康介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosuke Shirai Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-E-T Co.,Ltd yapmaktadır. Kosuke Shirai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kosuke Shirai'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kosuke Shirai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosuke Shirai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kosuke Shirai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosuke Shirai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Shonan Bellmare

2 Şubat 2013 yılında Fukushima Utd.

31 Ocak 2014 yılında Shonan Bellmare

9 Eylül 2015 yılında Ehime FC

31 Ocak 2016 yılında Shonan Bellmare

1 Şubat 2016 yılında Ehime FC

4 Ocak 2018 yılında H. C. Sapporo

1 Şubat 2021 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2022 yılında H. C. Sapporo

1 Şubat 2022 yılında Kyoto Sanga

Kosuke Shirai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosuke Shirai şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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