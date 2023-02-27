Kosuke Yamazaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosuke Yamazaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosuke Yamazaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosuke Yamazaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosuke Yamazaki 30 Aralık 1995 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山﨑 浩介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosuke Yamazaki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-E-T Co.,Ltd yapmaktadır. Kosuke Yamazaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kosuke Yamazaki'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kosuke Yamazaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosuke Yamazaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kosuke Yamazaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosuke Yamazaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2018 yılında Ehime FC

9 Ocak 2021 yılında Monte. Yamagata

9 Ocak 2023 yılında Sagan Tosu

Kosuke Yamazaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosuke Yamazaki şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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