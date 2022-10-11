Koşulu Araç Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Koşulu Araç Sürücüsü görev tanımı nedir, Koşulu Araç Sürücüsü ne iş yapar, Koşulu Araç Sürücüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Koşulu Araç Sürücüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Koşulu Araç Sürücüsü Tanımı;

__

Koşulu Araç Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Koşulu Araç Sürücüsü Maaşları

Koşulu Araç Sürücüsü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Koşulu Araç Sürücüsü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Koşulu Araç Sürücüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9332.02

Meslek Adı :

Koşulu Araç Sürücüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Hayvanlar Tarafından Çekilen Taşıtların Ve Makinelerin Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Karayollarında yolcu ve yük taşıyan bir veya birkaç hayvan tarafından çekilen arabaları (kupa, talika, yaylı vb.) kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Koşulu Araç Sürücüsü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvanları arabaya koşmak,

b) Yolcuların arabaya binmesine ve arabadan inmesine yardım etmek ve seyahat icaplarına göre giyinmek,

c) Hayvanları ses veya dizginle idare etmek,

d) İşaretlere ve trafik durumuna göre aracın hareketini kontrol etmek,

e) Aracı, temiz, cilalı ve kullanılır durumda bulundurmak,

f) Ücretleri toplamak,

g) Hayvanları tımar etmek, yemlemek, sulamak ve ahırları temizlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?