Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı görev tanımı nedir, Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı ne iş yapar, Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı Tanımı;

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Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı Maaşları

Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9332.03

Meslek Adı :

Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Hayvanlar Tarafından Çekilen Taşıtların Ve Makinelerin Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Maden ocağı temellerinde ve yüzünde veya bir taş ocağında vagon çeken hayvanları süren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Koşulu Araç Sürücüsü (Maden ve Taş Ocağı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yükleme noktasına veya yükleme noktası ile maden veya taş istihsal edilen yerler arasında döşenmiş raylar üzerinde gidip gelen vagonlara koşulmuş hayvanları sürmek,

b) Hayvanları sesle veya dizginlerle idare etmek,

c) Hayvanları tımar etmek, yemlemek ve sulamak,

d) Koşum takımlarını takıp çıkarmak ve aracın doldurulup boşaltılmasına yardım etmek,

e) Nalbantlık işleri yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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