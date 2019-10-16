Kot ve kanvas pantolonlar çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olacak

Denizli'de Forum Çamlık Alışveriş Merkezi tarafından hayata geçirilen "Kotunda İyilik Var Projesi" ile kullanılmayan kot ve kanvas pantolonların çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olarak geri dönüşümü sağlanacak. Projenin ilk konukları olan ana sınıf öğrencileri, eski kotlardan yapılan ilk kalemlikleri alanın mutluluğunu yaşadı.

Denizli'de gerçekleştirdiği çevreci projelerle farkındalık oluşturan Forum Çamlık Alışveriş Merkezi, yurt genelinde eşine ender rastlanacak bir projeye daha imza attı. Proje ile geri dönüşüm, doğanın gelişimi, eğitime katkı konularına dikkat çekilerek tüm Denizlililere ulaşılması hedefleniyor. Projenin ilerleyen günlerde sanat eserleri ve workshop'larla taçlandırılacağı, Pamukkale Üniversitesi iş birliği, pek çok kurum ve Denizlilerin de desteği ile gelecek nesillere örnek olacak adımlar atılacağı kaydedildi. Proje kapsamında, poşetlerin yerini alan bez çantalara alternatif olarak kot kumaştan alışveriş çantaları yapılacak.

Projenin başlamasıyla, anaokulu öğrencileri kullanmadıkları kot/kanvas pantolonlarını alışveriş merkezine getirerek, geri dönüşüm konusunda farkındalık kazandı. Minikler doğanın gelişimine katkıda bulunmak ve geri dönüşümü vurgulamak adına "Kotunda İyilik Var" dedi.

Eski kot ve kanvas pantolonlardan ilk etapta 5 bin kalemlik yapılacak

Forum Çamlık AVM, geri dönüşüm farkındalığını artırmak ve yeni nesillere örnek olmak adına 14-27 Ekim tarihleri arasında, kullanılmayan kot ve kanvas pantolonları zemin katta bulunan etkinlik alanında toplayıp, ziyaretçilerine kot alışveriş çantası olarak geri kazandırmaya başladı. Çantalardan kalan parçalardan ise Denizli'deki okullar için doğayı seven kalemlikler dikilecek. Çantasını Forum Çamlık'a getirip dönüştüren her ziyaretçi, proje kapsamında eğitime de destek vermiş olacak. Forum Çamlık hedeflenen 5 bin adet kalemliği, kırtasiye malzemeleriyle dolu şekilde Denizli'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edecek.

Projede "paylaşım" esas alındı

Denizlililerle birlikte çevre bilincine karşı farkındalığı artırmak adına Forum Çamlık ortak alanda da büyük ebatlarda bir çanta iskeleti kuruldu. Katılımcıların çevrenin korunmasına dair dileklerini yazdıkları kot parçalarını çanta iskeletine bağlamasıyla, zaman içerisinde oluşacak dev kot çanta ile "Kotunda İyilik Var Projesi'nin amaçladığı iyiliği paylaşma mottosu vurgulanmış olacak.

"Projede atölye çalışmalarımız düzenlenecek"

Proje ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Forum Çamlık AVM Müdürü Didem Kırşallıoba, AVM olarak Denizli'de plastik kullanımını azaltmak için projeye başladıklarını ifade etti. Kırşallıoba, "Projenin ilk aşamasında gelen ziyaretçilerimizin gardırobunda bulunan kot pantolonları çantaya dönüştürmek ve bununla geri dönüşüm sağlamaktı ilk amaç. Pantolonların paçalarından da destek bekleyen okullardaki öğrencilere de minimum 5 bin adet kelemlik yapmak. Tasarım çantalar fidan bağışı karşılığında ve çantaların sahipleriyle beraber yapılıyor. Bununla ilgili atölye çalışmalarımız düzenlenecek. Proje ile ilgili düğmeye bastık. Bir çanta iskeleti hazırladık. O çanta iskeletini gelen ziyaretçilerimizle beraber giydiriyoruz üzerine onlar isimlerini imzalarını ve doğaya yönelik güzel dileklerini yazıyorlar ve çantanın üzerine bağlıyorlar. Bu şekilde de günün sonunda rengarenk dev bir kot çantamız olacak. Bütün şehre bütün halka bu farkındalığı aşılamak ve maksimum etkileşim sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA