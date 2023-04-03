Kota Fukatsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kota Fukatsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kota Fukatsu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kota Fukatsu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kota Fukatsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kota Fukatsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kota Fukatsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kota Fukatsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kota Fukatsu 10 Ağustos 1984 tarihinde Inzai, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 深津 康太 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kota Fukatsu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kota Fukatsu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 4 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Kota Fukatsu'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kota Fukatsuboyu ve yaşı kaç

Kota Fukatsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kota Fukatsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Kota Fukatsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kota Fukatsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2003 yılında Nagoya Grampus

1 Şubat 2005 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2006 yılında Nagoya Grampus

1 Temmuz 2006 yılında Kashiwa Reysol

31 Ocak 2007 yılında Nagoya Grampus

1 Şubat 2007 yılında FC Gifu

1 Şubat 2009 yılında Machida Zelvia

4 Ocak 2011 yılında Tokyo Verdy

4 Ocak 2013 yılında Machida Zelvia

Kota Fukatsu kimdir

Kota Fukatsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kota Fukatsu şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Kota Fukatsu nereli

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