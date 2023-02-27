Kota Mizunuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kota Mizunuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kota Mizunuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kota Mizunuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kota Mizunuma 22 Şubat 1990 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 水沼 宏太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kota Mizunuma Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Kota Mizunuma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kota Mizunuma'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kota Mizunuma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kota_mizunuma/

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Kota Mizunuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kota Mizunuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kota Mizunuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kota Mizunuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Yokohama F. M.

1 Temmuz 2010 yılında Tochigi SC

31 Ocak 2012 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2012 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2013 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2013 yılında Sagan Tosu

4 Ocak 2016 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2017 yılında Cerezo Osaka

31 Ocak 2018 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2018 yılında Cerezo Osaka

4 Ocak 2020 yılında Yokohama F. M.

Kota Mizunuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kota Mizunuma şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Kota Mizunuma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 18 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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