Kota Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kota Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kota Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kota Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kota Nakamura 8 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 洸太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kota Nakamura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kota Nakamura'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kota Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kota Nakamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Toin Univ. FC
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Kota Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kota Nakamura şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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