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Kota ne demek, TDK'ya göre Kota kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kota kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kota ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kota nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kota kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kota ne demek, TDK'ya göre Kota kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kota ne demek? Kota TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kota kelimesi. Peki kota ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kota nedir, kota kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kota kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kota kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

KOTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kota kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kota kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kota kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir ülkede ithal edilecek malların çeşitlerini, oranlarını veya miktarlarını gösteren liste
- Bir ülkede ithal edilecek mallar için getirilen sınırlama
- Kuruluşlarda veya derneklerde bir gruba tanınan kontenjan sayısı
- Bazı ülkelerde, sinemalarda belirli bir süre oynatılması zorunlu olan yerli film sayısının yabancı filmlere oranı

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