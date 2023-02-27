Kota Takai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kota Takai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kota Takai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kota Takai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kota Takai 4 Eylül 2004 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高井 幸大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kota Takai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kota Takai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kota Takai'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Kota Takai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kota Takai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kota Takai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kota Takai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Kawasaki Front.

Kota Takai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kota Takai şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Kota Takai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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