Kota Tanabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kota Tanabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kota Tanabe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kota Tanabe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kota Tanabe 7 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田邊 幸大 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kota Tanabe Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kota Tanabe'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kota Tanabe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kota Tanabe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kota Tanabe şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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