Kota Tawaratsumida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kota Tawaratsumida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kota Tawaratsumida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kota Tawaratsumida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kota Tawaratsumida 14 Mayıs 2004 tarihinde --, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 俵積田 晃太 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kota Tawaratsumida Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kota Tawaratsumida'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Kota Tawaratsumida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kota Tawaratsumida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kota Tawaratsumida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kota Tawaratsumida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında FC Tokyo

Kota Tawaratsumida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kota Tawaratsumida şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.