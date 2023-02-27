Kota Watanabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kota Watanabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kota Watanabe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kota Watanabe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kota Watanabe 18 Ekim 1998 tarihinde Kawasaki, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 渡辺 皓太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kota Watanabe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Kota Watanabe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 8 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Kota Watanabe'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kota Watanabe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kota Watanabe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kota Watanabe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kota Watanabe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Tokyo Verdy

8 Ağustos 2019 yılında Yokohama F. M.

Kota Watanabe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kota Watanabe şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Kota Watanabe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U23 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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