Kota Yamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kota Yamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kota Yamada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kota Yamada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kota Yamada 10 Temmuz 1999 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山田 康太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kota Yamada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R4SE yapmaktadır. Kota Yamada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kota Yamada'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kota Yamada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kota Yamada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kota Yamada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kota Yamada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Yokohama F. M.

13 Ağustos 2019 yılında Nagoya Grampus

31 Ocak 2020 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2020 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2021 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2021 yılında Monte. Yamagata

31 Ocak 2022 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2022 yılında Monte. Yamagata

9 Ocak 2023 yılında Kashiwa Reysol

Kota Yamada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kota Yamada şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Kota Yamada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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