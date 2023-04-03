Kota Yui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kota Yui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kota Yui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kota Yui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.