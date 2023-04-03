Kota Yui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kota Yui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kota Yui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kota Yui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kota Yui 10 Haziran 2005 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 由井 航太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kota Yui Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kota Yui'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kota Yui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kota Yui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kota Yui şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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