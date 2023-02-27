Kotaro Hayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kotaro Hayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kotaro Hayashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kotaro Hayashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kotaro Hayashi 16 Kasım 2000 tarihinde ---, Saga şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 林 幸多郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kotaro Hayashi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kotaro Hayashi'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.
Kotaro Hayashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kotaro Hayashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2019 yılında Meiji Uni
1 Şubat 2023 yılında Yokohama FC
Kotaro Hayashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kotaro Hayashi şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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