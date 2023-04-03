Kotaro Sumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kotaro Sumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kotaro Sumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kotaro Sumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kotaro Sumi 31 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 隅 廣太朗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kotaro Sumi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kotaro Sumi'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kotaro Sumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kotaro Sumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kotaro Sumi şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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