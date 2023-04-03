Kotaro Sumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kotaro Sumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kotaro Sumi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kotaro Sumi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.