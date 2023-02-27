Kotaro Tachikawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kotaro Tachikawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kotaro Tachikawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kotaro Tachikawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kotaro Tachikawa 4 Ocak 1997 tarihinde ---, Wakayama şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 立川 小太郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kotaro Tachikawa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WONDEREST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kotaro Tachikawa'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kotaro Tachikawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kotaro Tachikawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kotaro Tachikawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kotaro Tachikawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Osaka Uni H&SS

1 Şubat 2019 yılında Nagano Parceiro

9 Ocak 2021 yılında Shonan Bellmare

Kotaro Tachikawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kotaro Tachikawa şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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