Kotaro Yonamine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kotaro Yonamine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kotaro Yonamine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kotaro Yonamine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kotaro Yonamine 10 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 與那嶺 虎汰朗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kotaro Yonamine Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kotaro Yonamine'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kotaro Yonamine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kotaro Yonamine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kotaro Yonamine şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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