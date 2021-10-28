Kotasyon ne demek, TDK'ya göre Kotasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kotasyon ne demek? Kotasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kotasyon kelimesi. Peki kotasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kotasyon nedir, kotasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOTASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kotasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kotasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kotasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geçer değer

