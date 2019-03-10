Kotil Ailesinden Selim Kotil'e destek

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Kotil Ailesi ile Üsküdar'da kahvaltıda bir araya geldi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in amcası olduğunu söyleyen Kotil, ailesinin sol camiada önemli bir aile olduğunu ve bugün hepsinin BTP'ye gönül verdiğini ifade etti.

"İKİNCİ KOTİL DÖNEMİ BAŞLAYACAK"

Kotil ailesinin uzun yıllar boyunca CHP'de önemli bir kutup olduğunu belirten Kotil: "Aytekin Kotil Amcamız, eski İBB Başkanıydı. Aytekin'in amcanın abisi, Günay Amcamız BTP neferiydi. Günay Amcam, gittiği her yerde Prof. Dr. Haydar Baş'ı anlatır ve "Haydar Hoca sakallı Atatürk'tür" derdi. Babam Kazım Kotil, Bülent Ecevit'in cenazesini omuzlarında taşıdı. Kendisi aynı zamanda Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucusudur. Bu aile Atatürk'ün izinde. Ama ne zamanki birileri Atatürk'ün ilke ve görüşlerini terk etti, o zaman hepsi BTP'ye katıldı. Aytekin Amcamın ömrü vefa etmedi, etseydi o da Haydar Hocanın yanında siyaset yapacaktı. Allah izin verirse ben Aytekin Amcanın yapmaya başladığı şeyleri tamamlayacağım ve yapmaya gücünün yetmediği şeyleri de baştan yapacağım. Bugün, Kotil Ailesi İstanbul'da "İkinci Kotil Dönemi" diyor, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"AMCASI AYTEKİN KOTİL'İN SEÇİLDİĞİ ZAMAN YAPTIĞI İLK ŞEY"

Aytekin Kotil'in çok düzeyli bir siyasi olduğunu ifade eden Selim Kotil, "Aytekin Amcam, Başkan seçildiği gün aileyi belediyeye çağırdı. Çay çorba ikram etti daha sonra da "bir daha buradan içeri girmeyeceksiniz" dedi. Aytekin Amca böyleydi işte o hemen önlemini alırdı. Yanlış anlamayın kimseyi itham etmiyorum ama Aytekin Amcamdaki şu siyasi duruşa bakın. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki belediyecilik, bakıyoruz belediye kurumlarında, Belediye İktisadi Kuruluşlarında neler oluyor? Maaş alıyor, insanlar bir de huzur hakkı parası alıyor. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: "Öğretmen maaşını geçmeyecek. "Haydar Baş Bey, genel başkanımız da onun yolundan gidiyor. Biz belediyede hiçbir zaman yöneticilerin maaşı öğretmen maaşını geçirtmeyeceğiz" dedi.

DHA