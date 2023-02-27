Koto Abe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koto Abe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koto Abe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koto Abe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Koto Abe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koto Abe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koto Abe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koto Abe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koto Abe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koto Abe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koto Abe 1 Ağustos 1997 tarihinde Kameda, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 阿部 航斗 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koto Abe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koto Abe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Koto Abe'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Koto Abe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koto Abe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Koto Abe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koto Abe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Tsukuba Univ.

1 Şubat 2020 yılında Albirex Niigata

Koto Abe kimdir

Koto Abe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koto Abe şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Albirex Niigata Yth (2013–2015), Tsukuba University (2016–)

Koto Abe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Koto Abe nereli

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