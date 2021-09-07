Kötü günleri geride bırakan Beren Saat ve Kenan Doğulu Bodrum'da aşk tatilinde! Saat, kusursuz vücuduyla dikkat çekerken Doğulu'daki değişim gözlerden kaçmadı!
Kötü günleri geride bırakan Beren Saat ve Kenan Doğulu Bodrum'da aşk tatilinde! Saat, kusursuz vücuduyla dikkat çekerken Doğulu'daki değişim gözlerden kaçmadı!
Magazin gündemine boşanacakları yönde çıkan haberlerle sık sık konu olan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti aralarındaki buzları eritti. Bodrum'da görüntülenen çift aşk tazelerken Kenan Doğulu'nun aldığı kilo gözlerden kaçmadı.