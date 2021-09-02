Kötü haberi verdi! Koronavirüse yakalanan Defne Samyeli o kişilere çağrı yaptı: Lütfen hemen test yaptırsın Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirterek," Covid pozitif olduğumu öğrendim. bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın" dedi.

1 8 Koronavirüs salgınında vaka sayıları günden güne artarken salgına yakalananlar arasında oyuncu Defne Samyeli de katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Samyeli test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, kendisi ile temasta bulunan kişilerin test yaptırmasını istedi.