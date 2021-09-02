Kötü haberi verdi! Koronavirüse yakalanan Defne Samyeli o kişilere çağrı yaptı: Lütfen hemen test yaptırsın
Kötü haberi verdi! Koronavirüse yakalanan Defne Samyeli o kişilere çağrı yaptı: Lütfen hemen test yaptırsın
Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirterek," Covid pozitif olduğumu öğrendim. bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın" dedi.