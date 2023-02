Rüyaların her zaman bir anlamı olduğu gibi herhangi bir anlam yüklememiz gerektiği de vurgulanmaktadır. Bazı rüyalar bizlere önemli haberler verirken kimi rüyalar ise günlük yaşantımızda gördüğümüz şeylerin bir yansıması olarak nitelenmektedir. Kabus olarak nitelendirdiğimiz ve kötü olan rüyalarımız gün boyu yakamızı bırakmazken iyi anlama gelen rüyalar ise mutluluktan uçmamıza neden olmaktadır. Peki Kötüye yorumlanan rüyalar nelerdir, İyiye yorumlanan Rüyalar nelerdir? İşte cevabını sizler için derledik.

Haberin Devamı

KÖTÜYE YORUMLANAN RÜYALAR NELERDİR?

Bir Şeyden Kaçtığını, Kovalandığını Görmek

Bazen bir insan bazen bir hayvan tarafından kovalandığımızı, kaçtığımızı görürüz. Bu en sık görülen rüyalardan bir tanesidir. Anlamı ise hayatımızda yüzleşmekten kaçtığımız şeyler anlamına gelir. Kaçmıyor da karşılık veriyorsanız bu gerçek hayatta da kaçmamanız gerektiğine gerçekten yüzleşmeye hazır olduğunuz anlamına gelir.

Bir Yerden Düştüğünü Görmek

Hemen hemen herkes bu rüyayı hayatında en azından birkaç kez görmüştür. Bu rüyanın anlamı ise hayatınızda bazı şeylerin kontrolünüzde olmadığı anlamına gelir.

GÖRDÜĞÜNÜZ RÜYALARI ARAYIN Aşağıdaki arama motoru kullanarak rüyalarınızı kolayca arayabilirsiniz.

Örnek; "hırsız", "yılan" veya "eski kocayı görmek" gibi aramalar yapabiliriz.

Kapalı Bir Yerde Kaldığını Görmek

Bu kâbus da en sık görülenler arasında yer alır. Bunun anlamı ise hayatınızda olan bazı negatifliklerden kurtulamamayı anlatır.

Terk Edildiğini Görmek

Hayatınız da, ilişkilerinizde yaşadığınız güvensizlik, karşınızda ki kişiyle ilgili endişeleriniz, güvensizlikleriniz rüyanıza da girer.

Yaralandığını Görmek

Bu rüyayı sonlandırmak istiyorsanız, hayatınızdaki zayıf noktaları bulup düzeltmeniz gerekir.

Dişlerinin Olmadığını, Döküldüğünü Görmek

Kişinin kendine olan güvensizliğinden kaynaklanan bir kâbustur. Bu kişiler başkalarının onlar için ne düşündüklerinden ne söylediklerinden fazlasıyla etkilenerek hüsrana kapılırlar.

Çıplak Halde Olduğunu Görmek

Kendi dış görünüşünden, şeklinden emin olmayan kişilerin gördüğü rüyadır. Bir başka anlamı da başkalarının düşüncelerine göre hareket eden ve çok fazla kafasına takan insanlarında gördüğü bir rüyadır.

İYİYE YORUMLANAN RÜYALAR NELERDİR?

Deniz Görmek

Rüyada deniz görmeniz hayırlı bir rüyadır. Deniz görmek uzun ömre, bolluk ve rahatlık içinde yaşamaya yorumlanır. Aynı zamanda muradınıza ereceğinize de işaret etmektedir.

Altın Görmek

Rüyada altın görmeniz murat ve emellerinizin yakın zamanda gerçekleşeceğine işaret eder. Rüyanızda altın görmek sağlığınızın iyi olacağı anlamına da gelmektedir. Altından yapılmış eşyaları rüyada görmek iyi ve güzelliklere yorulmakta

At Görmek

Rüyada at görmek çok hayırlı bir rüyadır. Gösterişli bir at görmeniz büyük bir müesseseye sahip olacağınıza ve mutlu olacağınıza işarettir. At görmek muradınıza ereceğinize işaret eder ve hayra yorulmaktadır.

Yılan Görmek

Rüyada yılan görmek pek hayra yorulmayan bir rüyadır. Yılan görmek iş hayatında zor ve karmaşık işler ile karşılaşacağınıza işaret eder. Yılan genel olarak rüyalarda düşman olarak ifade edilir.

Su Görmek

Rüyada su görmek, değişim ve yenilenmeye işaret eder. Ayrıca rüyada su görmek hayatınızdaki bir arınma süreciyle de ilgili olabilir.

Araç Görmek

Rüyada uçak, araba ya da otobüs gibi bir araç görmek, hayatın akışına işaret eder. Rüyada görülen bu tip araçlar, bize değişim ve harekete geçme gücü vermeye işaret eder.

İnsan Görmek

Rüyada gördüğünüz insanlar, olmak istediğinizin karakteri temsil ediyor olabilir.