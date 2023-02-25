Kouceila Boualia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kouceila Boualia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kouceila Boualia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kouceila Boualia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kouceila Boualia 14 Mart 2001 tarihinde Ain El Hammam şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kouceila Boualia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Consulting yapmaktadır. Kouceila Boualia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına - tarihinde katılmıştır. Kouceila Boualia'nin JS Kabylie ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kouceila Boualia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kouceila Boualia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kouceila Boualia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kouceila Boualia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kouceila Boualia şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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