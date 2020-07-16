Kovid-19 23 günlük bebeği hayattan kopardı!
İran'ın Buşehr eyaletinde 23 günlük bir bebek koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA)' ndan alınan bilgilere göre, İran Buşehr Koronayla Mücadele Merkezi Başkanı Said Keşmiri yaptığı açıklamada: "Buşehr'de dün aralarında 23 günlük bir bebeğin de bulunduğu 9 kişi Kovid-19'dan öldü." dedi.
Buşehr'deki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören 162 hasta bulunduğunu kaydeden Keşmiri, bunlardan 35'inin solunum cihazına bağlı olduğunu ifadelerine ekledi.
Çin'den tüm dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 13 bin 608'e, vaka sayısı da 267 bin 61'e yükseldiği bildirildi.
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