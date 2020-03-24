"Kovid-19 Aile ve Çocuk Sosyal Kültürel Programı ve Acil Eylem Planı" önerisi

İSTANBUL (AA) - Çocuk Vakfı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda yaygın ve sargın eğitim çerçevesinde "Türkiye Kovid-19 Aile ve Çocuk Sosyal Kültürel Programı ve Acil Eylem Planı" hazırlanması önerisinde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, dünyanın 105 gün içinde Kovid-19 salgınıyla kuşatıldığı, salgın nedeniyle insanların, ülkelerin ve devletlerin güvende olmadıkları gibi belirsiz bir gelecek kaygısının da hayata egemen olduğu anlatıldı.

Bu nedenle Türkiye'nin ve dünyanın umudunu çoğaltacak savunma hatları geliştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Türkiye’de bugüne kadar Kovid-19 için ağırlıklı olarak yetişkinlere yönelik korunma ve tedavi amaçlı bir dil ve söylem geliştirildiği aktarıldı.

Kovid-19 ile ortaya çıkan sonuçlara göre, özellikle 0-9 yaş grubu zarar görmediği gerekçesiyle çocuklar için korunma ve algıya yönelik bir dil ve söylem açığının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Türkiye'de 0-17 yaş grubunda 25 milyona yaklaşan çocuk nüfusun 18,5 milyonunun örgün eğitime devam ettiği dikkate alınarak, örgün eğitim tatil süresi kritik eşiği geçinceye kadar uzatılmalıdır. Bu süre içinde uzaktan öğretime erişemeyen öğrencilerin durumu ve bu modelin işlevi de gözden geçirilmelidir." denildi.

Açıklamada, içinde bulunulan bu durumun her yaştan insan ve kurumlar için öğretici olmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, görsel okuryazarlık ve yazı kültürüne dayalı örgün, yaygın ve sargın okuma kültürü programının ne kadar önemli bir kültür ve eğitim odağı olduğunun bir kez daha anlaşıldığının altı çizildi.

Kovid-19 konusunda öncelikle çocuk yaş gruplarının algısına yönelik rehber, medya ve sosyal medya duyuruları hazırlanarak çocukların kaygılarının derinleşmesinin önlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda yaygın ve sargın eğitim çerçevesinde; Kovid-19 Aile ve Çocuk Sosyal Kültürel Programı ve Acil Eylem Planı bir an önce hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Söz konusu program için Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, üniversite ve uzman STK iş birliği anlayışı geliştirilmelidir. Bu programın hazırlanmasında; aile danışmanı, aile hekimi, çocuk hekimi, çocuk ve genç psikiyatristi, geriatrist, pedagog, pediatrist, çocuk gelişimci, psikolog, çocuk hakları uzmanı, çocuk kültürü ve sanatı uzmanı, çocuk ve ilk gençlik edebiyatçısı, çocuk kütüphanecisi, müzisyen, tiyatrocu, sinemacı, oyun terapisti ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği sağlanmalıdır."

Türkiye'nin, Kovid-19 sürecini insana yönelik kriz yöntemiyle ve özellikle güç koşullardaki grupların sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesiyle aşabileceğine işaret edilen açıklamada, bu yönde atılan her adımın sosyal ve toplumsal psikolojinin normalleşmesine de katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, içinde bulunulan sürecin asıl kahramanları olan hekimler, sağlık çalışanları ve sağlık yönetimi kutlandı.

Kaynak: AA