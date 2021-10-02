Kovid-19 aşılarının diğer hastalıklarının aşıları gibi uzun süre koruma sağlamamasının nedeni ne?

Aşıların yapılma amacı, ciddi hastalık veya ölüm riski doğurmadan doğal bağışıklığın sağlaması gereken korumayı sağlamaktır. Covid-19 aşıları uzun süreli koruma sağlayamazken; kızamık aşıları 2-4 yıl, su çiçeği aşıları 10-20 yıl, tetanoz aşıları da 10 yıla kadar koruma sağlayabilir.

Bağışıklık tepkileri üzerine çalışan Emory Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Rustom Antia gerçekten iyi olan bir aşının, virüse maruz kalınması durumunda dahi enfekteyi ellediğini ancak tüm aşıların da mükemmel olmadığını söyledi.

Sağladığı etkinliğin, aşının sebep olduğu bağışıklık tepkisinin büyüklüğüne ve ortaya çıkan antikorun ne denli hızlı olduğuna, virüs veya bakterilerin mutasyona uğrama eğiliminde olup olmadığına ve enfeksiyonun konumuna göre değiştiğini söyledi.

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden Profesör Mark Slifka konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Antikorların bozulma oranlarıyla birlikte aşılara verilen yanıtın büyüklüklerinin, dayanıklık için bize gereken cevabını verdiğini söyleyen Slifka, kızamık antikorlarının yavaş yavaş bozulduğunu söyledi. Tetanoz antikorlarının ise daha fazla bozulduğunu belirtti. Fakat aşının vücudun ihtiyaç duyduğundan çok daha fazlasını ürettiği için düşüşü dengelediğini söyledi.

KORUMA EŞİĞİ DİĞER AŞILARDA BİLİNİYOR, COVİD İSE HALA GİZEM

Tetanoz, difteri, kızamık ve aşı konusunda şanslı durumda olduğumuzu, çünkü koruma eşiğinin bilindiğini ifade etti. Zamanla antikor düşüşü takip edilerek ve koruma eşiği bilinerek korumanın dayanıklılığı hesaplanabildiğini ancak Covid'de bunun bilinmediğini ve tam bir gizem oluşturduğunu aktardı.

Tarih boyunca en etkili aşılarda yaşam boyu bağışıklık sağlayan çoğalan virüslerin kullanıldığını belirtti. Bunların kızamık ve su çiçeği aşıları, çoğalan virüsler olduğunu ifade etti. Protein bazlı aşıların (tetanoz gibi) uzun sürmediğini, ancak etkilerinin yanıtın büyüklüğünü arttıran bir "adjuvan" eklemesiyle arttırılabileceğini söyledi. Tetanoz ve hepatit A aşılarında adjuvan kullanıldığını söyledi.

Johnson & Johnson ve AstraZeneca, Covid-19 aşısının adjuvan içermediğini, Pfizer ve Moderna gibi mesajcı RNA Covid-19 aşıların farklı çalıştığını ve hiçbir virüs içermediğini belirtti.

SÜREKLİ MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS COVID-19

İşleri karmaşık hale getiren durumun ise vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmak amacıyla mutasyona uğrayan virüsler ve bakteriler olduğunu vurguladı. British Medical Journal'a göre, kızamık, kızamıkçık ve su çiçeğinin neredeyse hiç mutasyona uğramadığının altını çizdi. Fakat Covid-19'a sebep olan virüs SARS-CoV-2'nin en az sekiz çeşidi bulunduğunu ve sürekli şekil değiştiren bir virüsle savaşmanın da sanıldığı kadar kolay olmadığını söyledi.