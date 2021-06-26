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Kovid-19 aşısıyla tanınmıştı: Johnson&Johnson'a 230 milyon dolar ceza! Sebebi uyuşturucu içerikli ilaçlar!

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile dünya çapında ün kazanan Johnson & Johnson hakkında, ürettiği uyuşturucu (opioid) içerikli ilaçları sebebiyle 230 milyon dolar ceza verildi. 2019'da başlayan ve yeni sonuçlanan mahkemede verilen kararın firma tarafından da kabul edildiği açıklandı

Kovid-19 aşısıyla tanınmıştı: Johnson&Johnson'a 230 milyon dolar ceza! Sebebi uyuşturucu içerikli ilaçlar!

New York Başsavcısı Letitia James tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu (opioid) içerikli ilaçlarının üreticisi Johnson&Johnson'a (J&J ) karşı eyaletin açtığı davada firmayla 230 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"MİLYONLARCA İNSANI BAĞIMLI HALE GETİRDİ"

Başsavcılığın internet sayfasında yer alan basın açıklamada, J&J tarafından üretilen opioid madde içeren ilaçların insanlarda bağımlılık yapması ve ölümcül sonuçları olmasına karşın, bu konuda kullanıcılara yeterince bilgilendirme yapmadığı için 2019'da açılan davada firmanın bugün 230 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Kovid-19 aşısıyla tanınmıştı: Johnson&Johnson'a 230 milyon dolar ceza! Sebebi uyuşturucu içerikli ilaçlar!

James, "Opioid salgını New York eyaletinde ve ülkenin geri kalanında sayısız insan üzerinde hasara yol açtı ve milyonlarca insanı tehlikeli ve ölümcül opioidlere bağımlı hale getirdi." ifadesine yer verdi.

Kovid-19 aşısıyla tanınmıştı: Johnson&Johnson'a 230 milyon dolar ceza! Sebebi uyuşturucu içerikli ilaçlar!

"BU FON GELECEKTEKİ YIKIMLARI ÖNLEMEK İÇİN KULLANILACAK"

J&J'nin opioid satışına New York başta olmak üzere tüm Amerika'da son vereceğinin belirtildiği açıklamada, "Eyaletimiz genelinde hayatını kaybeden veya opioid bağımlısı binlerce kişinin kayıplarını hiçbir zaman telafi etmeyecek olsa da bu fon gelecekteki yıkımları önlemek için kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kovid-19 aşısıyla tanınmıştı: Johnson&Johnson'a 230 milyon dolar ceza! Sebebi uyuşturucu içerikli ilaçlar!

Başsavcı James'in opioid üreten diğer endüstri firmalarına karşı da açtığı davaların devam ettiği kaydedildi.

Kovid-19 aşısıyla tanınmıştı: Johnson&Johnson'a 230 milyon dolar ceza! Sebebi uyuşturucu içerikli ilaçlar!

J&J'in, 1 Haziran'da bebek pudrasında kansere yol açan 'asbest' maddesini yıllarca bilinçli olarak kullanmasından dolayı aldığı 2,1 milyar dolarlık cezası, temyiz mahkemesince onaylanmıştı.

Kovid-19 aşısıyla tanınmıştı: Johnson&Johnson'a 230 milyon dolar ceza! Sebebi uyuşturucu içerikli ilaçlar!

Pfizer ve Moderna ile birlikte J&J, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay alan ilaç firmaları arasında yer alıyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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