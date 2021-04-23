23 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de23 Nisan 2021 Cuma ATV Yayın Akışı |Akıncı yeni bölümüyle ATV'deThodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyinden şok sözler: Bizi de vurup gitti!Kısa Çalışma Ödeneği saat kaçta yatar 2021? Kısa Çalışma Ödeneği e-Devlete ne zaman düşer 2021?Camdaki Kız dizisinin bekaret kontrolü sahnesi tepki topladı!Kovid-19 birincisi Çanakkale’de karantina uygulaması başlatıldı!23 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Mucize Doktor 59. bölüm full izle|Mucize Doktor son bölüm Fox TV full izle23 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!Camdaki Kız 3. bölüm full izle| Camdaki Kız son bölüm Kanal D full izle
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kovid-19 birincisi Çanakkale’de karantina uygulaması başlatıldı!

Kovid-19 birincisi Çanakkale’de karantina uygulaması başlatıldı!

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir belde ile 3 köyde koronavirüs vaka artışlarının görülmesi üzerine 10 gün süreyle karantinaya uygulamasına başlanıldı.

Kovid-19 birincisi Çanakkale’de karantina uygulaması başlatıldı!

Türkiye’de Kovid-19 birincisi Çanakkale’deki korkutan artışlar sürüyor. Koronavirüs risk haritasında artış hızı nedeniyle birinci sıraya çıkan kentte yeni önlemler alınmaya başlandı.

Biga ilçesindeki Karabiga beldesi ile Balıklıçeşme, Ağaköy ve Kocagür köylerinde artan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek için karantina uygulamasına karar verildi. 

Buna göre köyde 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol edilecek. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT