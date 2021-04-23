Kovid-19 birincisi Çanakkale’de karantina uygulaması başlatıldı!

Türkiye’de Kovid-19 birincisi Çanakkale’deki korkutan artışlar sürüyor. Koronavirüs risk haritasında artış hızı nedeniyle birinci sıraya çıkan kentte yeni önlemler alınmaya başlandı.

Biga ilçesindeki Karabiga beldesi ile Balıklıçeşme, Ağaköy ve Kocagür köylerinde artan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek için karantina uygulamasına karar verildi.

Buna göre köyde 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol edilecek.