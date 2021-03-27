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Kovid-19 denetiminde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olmuştu! Çerkezköy Kaymakamı Abban'a soruşturma

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kovid-19 denetiminde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olmuştu! Çerkezköy Kaymakamı Abban'a soruşturma

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce yazılı açıklamasında,''Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine, görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakam'ımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Bakanlık olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttükleri birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edildiğini belirten İnce, salgına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olduklarını dile getirdi. 

Bir dönem Çorum-Mecitözü Kaymakamlığı, Erzurum-Tortum Kaymakamlığı, Muğla –Datça Kaymakamlığı gibi görevlerde bulunan Atilla Selami Abban hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki biyografisinden ulaşabilirsiniz...

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban'a neden soruşturma açıldı?Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir?

 

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