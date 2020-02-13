Kovid-19 diğer familya üyeleri gibiyse yüzeylerde bir haftaya kadar yaşayabilir

ANKARA (AA) - Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), mensubu olduğu familyanın diğer üyelerine benzemesi halinde nesneler üzerinde bir haftadan uzun süre yaşayabileceği bildirildi.

ScienceAlert'in haberine göre, uzmanlar, hakkında çok fazla şey bilinmediğinden Kovid-19'un bulunduğu aile içinde yer alan SARS ve MERS gibi insan ve hayvan virüslerine ilişkin literatürü taradı ve 22 araştırmayı değerlendirdi.

Çalışmada, yeni tip koronavirüsü taşıyan insan patojenlerinin, oda sıcaklığında 9 güne kadar yüzeylerde canlı kalma ihtimali bulunduğu görüldü.

Ayrıca bu familyadaki virüslerin alüminyum, tahta, kağıt, plastik ve cam gibi çeşitli maddelerin üzerinde ortalama 4-5 gün yaşayabileceğine, sadece hayvanları enfekte edenlerin 28 günden uzun süre bile canlı kalabileceğine işaret edildi.

Kızamık virüsünün bulaştığı yüzeylerde 2 saate kadar canlı kalabileceği de hatırlatıldı.

Uzman ekibinde yer alan Greifswald Üniversite Hastanesinde görevli Dr. Günter Kampf, "Düşük ısı ve havadaki nem, virüslerin yaşam süresini daha da uzatabilir." değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın ayrıntıları, "Journal of Hospital Infection" dergisinde yayımlandı.

Uzmanlar, koronavirüslerin yayılmasını engellemek için hastanelere, yüzeyleri sodyum hipoklorit, hidrojen peroksit veya etanol içeren çeşitli solüsyonlarla dikkatlice dezenfekte etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA