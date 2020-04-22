Kovid-19 ile savaşan 77 yaşındaki hasta 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi gören 77 yaşındaki Mehmet Ali Gölcüklü, sağlık çalışanlarının alkışları altında normal servise uğurlandı.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) anestezi yoğun bakım servisinde Kovid-19 tanısıyla yatan avukat Gölcüklü, yaklaşık bir ay sonra tedaviye olumlu cevap verdi.

Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı da bulunan Gölcüklü, doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla göğüs hastalıkları servisine gönderildi.

Bu arada dahiliye yoğun bakım ünitesinde 19 gündür Kovid-19 tedavisi gören 36 yaşındaki Yılmaz Alkan da normal servise çıkarıldı.



Anestezi yoğun bakım sorumlu hekimi Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, yaptığı açıklamada, 77 yaşındaki hastasının tedavilere gayet güzel cevap vererek savaştığını belirterek, "Normal servise çıkan hastamızın hem 77 yaşında olması hem de diğer hastalıkları itibarıyla tedaviye cevap vermesi umut verici, bizler ve ailesi için oldukça sevindirici oldu. Hastamızın inancı ve dirençli olması bizleri de motive etmeye yetti." dedi.



Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer ise her iki hastanın da sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Hastanede Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfeksiyon kabinlerini hizmete aldıklarını aktaran Türkçüer, "Hastanemizde her türlü önlemi almaya devam ederek kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda hiçbir sıkıntı çekmeden hizmet vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.





Kaynak: AA