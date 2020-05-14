Kovid-19 önlemlerini ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye 16 bin lira ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye toplam 16 bin lira ceza uygulandı.

İstasyon Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, evde kumar oynattığı tespit edilen ev sahibi S.K. ile merdiven boşluğuna saklanan 4 kişi yakalandı.



Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye toplam 16 bin lira ceza yazıldı.



Ev sahibi hakkında ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan da adli işlem başlatıldı.





Kaynak: AA