Kovid-19 oraya girememişti! Test sonuçları pozitif çıktı

Gürün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminin başlangıcından itibaren ilk defa koronavirüs vakasına rastlandı.

4 KİŞİNİN SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yoğunlaştığı dönemde dahi hiç bir pozitif vakaya rastlanmayan Gürün'ün Yolgeçen köyünde şüphe üzerine koronavrüs testi yapılan 4 kişinin sonuçları pozitif çıktı.

FİLYASYON UYGULAMASI YAPILDI

Koronavirüs vakalarının tespit edilmesinden sonra bu kişilerin bağlantılı olduğu kişiler üzerinde filyasyon uygulaması yapıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile bağlantılı oldukları öğrenilen hastalar, Gürün Devlet Hastanesinden Sivas'a sevk edildi.

Gürünlülere, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi, maske kullanımına özen gösterilmesi, gerekli olmadığı sürece evden çıkılmaması, ev ziyaretlerinde bulunulmaması, zorunlu durumlarda açık ve temiz alanlarda görüşülmesi uyarıda bulunuldu.