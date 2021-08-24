SON DAKİKA! "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi!

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı ve MEB'in iş birliğinde hazırlanan yüz yüze eğitim için alınacak koronavirüs tedbirleri hazırlandı. MEB internet sitesinden paylaşılan duyuruya göre "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" başlığında toplanan tedbirler il milli eğitim müdürlüklerine iletildi.

Eğitim kurumlarında satışı uygun olan gıdalardan, ambalajlı ürünlere, aperatif atıştırmalıklardan, içeceklere kadar tedbirlerin alındığı yazı MEB'in internet sitesi "duyurular" bölümünde yayınlandı

Yine salgın tedbirlerine ilişik salgından korunma önlemleri bilgi afişleri de hazır hale getirildi. Okulların açılmasıyla afişler giriş kapısı başta olmak üzere, okul koridorları ve sınıflarda yer alacak. Afişin paylaşıldığı sekmede "Okul girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler sayesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin, okullar tarafından belirlenen uygun hijyen ve sanitasyon şartları ile korunma önlemleri ve salgın hastalık farkındalığının sağlanması amaçlanmaktadır." cümlelerine yer veren MEB'in internet adresinde, ilkokul-ortaokul ve lise öğrencilerine ayrı tasarımlarla afiş hazırlanıldığını da görebilirsiniz.