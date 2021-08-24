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  3. SON DAKİKA! "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi!

SON DAKİKA! "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi!

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı, MEB ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nin il milli eğitim müdürlüklerine gönderildiğini duyurdu.

SON DAKİKA! "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi!

SON DAKİKA!  Sağlık Bakanlığı ve MEB'in iş birliğinde hazırlanan yüz yüze eğitim için alınacak koronavirüs tedbirleri hazırlandı. MEB internet sitesinden paylaşılan duyuruya göre "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" başlığında toplanan tedbirler il milli eğitim müdürlüklerine iletildi.

SON DAKİKA! "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi!

Eğitim kurumlarında satışı uygun olan gıdalardan, ambalajlı ürünlere, aperatif atıştırmalıklardan, içeceklere kadar tedbirlerin alındığı yazı MEB'in internet sitesi "duyurular" bölümünde yayınlandı

KOVİD-19 SALGININDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER REHBERİ" BAŞLIĞINDA TOPLANAN TEDBİRLER İÇİN TIKLAYIN

Yine salgın tedbirlerine ilişik salgından korunma önlemleri bilgi afişleri de hazır hale getirildi. Okulların açılmasıyla afişler giriş kapısı başta olmak üzere, okul koridorları ve sınıflarda yer alacak. Afişin paylaşıldığı sekmede "Okul girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler sayesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin, okullar tarafından belirlenen uygun hijyen ve sanitasyon şartları ile korunma önlemleri ve salgın hastalık farkındalığının sağlanması amaçlanmaktadır." cümlelerine yer veren MEB'in internet adresinde, ilkokul-ortaokul ve lise öğrencilerine ayrı tasarımlarla afiş hazırlanıldığını da görebilirsiniz. 

MEB KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN AFİŞLERE GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN!

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