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Kovid-19 sebebiyle Nobel Ödül Töreni bu yıl da iptal edildi

Nobel Vakfı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ödül kazananların kendi ülkelerinde madalyalarını teslim alacağını açıkladı

Kovid-19 sebebiyle Nobel Ödül Töreni bu yıl da iptal edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nobel ödülleri bu sene de sahiplerine törenle teslim edilemeyecek.

Nobel’in küresel bir fenomen olduğunu belirten Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten, herkesin Kovid-19 salgınının bitmesini isteyeceğini fakat henüz bu noktada olunmadığını söyledi.

Bundan dolayı Nobel ödülü alanların geçen sene olduğu gibi bu sene de ödül ve madalyalarını kendi ülkelerinde teslim alacaklarını belirtti.

Kovid-19 sebebiyle Nobel Ödül Töreni bu yıl da iptal edildi

60 YIL SONRA İLK DEFA GEÇEN SENEYDİ

Ödül töreni her sene 10 Aralık tarihinde gerçekleşiyor. 60 yıldır ilk defa geçen yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla düzenlememişti. Geçen sene gibi bu yıl da iptal edilen ödül töreni dijital platformdan yayın yapacak.

Kovid-19 sebebiyle Nobel Ödül Töreni bu yıl da iptal edildi

EN SON İPTAL 1956 YILINDA OLMUŞTU

Nobel Ödül Töreni’nin en son iptali 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalini protesto amacıyla gerçekleşmişti. 1. ve 2. Dünya savaşları döneminde de tören düzenlenmemişti.

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